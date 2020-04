Idéation : Nous vous présentons 9 méthodes / exercices créatifs à réaliser avec votre équipe qui vous aideront à résoudre les différents problèmes rencontrés à différents stades de votre projet. Faisant appel à la réflexion de groupe et à la créativité de chacun, ils vous permettront d’avancer concrètement dans votre projet tout en vous passant d’un brainstorming démodé et moins productif.

Idéation, vous avez dit Idéation ?

L’ idéation est le fait de générer des idées grâce à un processus créatif de production, développement et communication. Parfaitement associée à la co-création, l’idéation prend forme grâce à un ensemble d’exercices ou méthodes qui boostent la créativité, stimulent l’imagination et l’invention collective.

La résolution de problèmes est l’objectif fondamental de l’ idéation.

Le terme Idéation est en vogue chez les créatifs et marques innovantes en Europe et aux États-Unis et semble remplacer les bons vieux Brainstorming des années 90.

Néanmoins, l’Idéation est encore assez méconnue du grand public.

Si le brainstorming, conçu en 1939 par le publicitaire Alex Osborn, est ancré dans la langue populaire, il n’est en fait qu’une des différentes facettes de l’idéation qui est apparue au début du XIXème siècle au cours de la révolution industrielle, de nouvelles idées donnant alors naissance à de nouvelles inventions à un rythme extraordinaire.

Une idée doit être le résultat du processus d’innovation, et non le point de départ.

L’atout principal de l’Idéation par rapport au Brainstorming est le large éventail d’exercices favorisant un travail collectif aussi bien à l’oral que par écrit. Cela permet de choisir et d’adapter chaque méthode d’Idéation en fonction de l’avancement de votre projet, des problèmes rencontrés ainsi que de la composition de votre équipe et des caractères de chaque collaborateur.

Là où le Brainstorming pouvait bloquer les personnes les moins à l’aise à l’oral et en public, les différentes méthodes d’Idéation favorisent le travail collaboratif dans une ambiance conviviale et pédagogique.

Envie d’en savoir plus sur l’idéation ? Klap organise chaque mois une formation design thinking pour mieux comprendre cette étape de la méthodologie ? 👉 EN SAVOIR PLUS !

Bien préparer une séance d’Idéation

Un climat convivial

Avant de commencer votre séance Idéation et pour que celle-ci soit un succès, il est important d’accorder une attention toute particulière au climat de la réunion.

Dans un premier temps, veillez à ce que chaque participant soit :

ouvert aux idées de chacun sans les juger trop rapidement.

courageux afin d’oser sortir de sa zone de confort.

optimiste avec une vraie volonté d’encourager la discussion.

flexible pour réfléchir à partir des idées de chacun.

Ensuite, créez une ambiance détendue qui sera favorable à la discussion et à la créativité :

Inviter des personnes travaillant sur des tâches différentes favorisera la diversité .

Faites de cette réunion un “évènement” grâce à une ambiance conviviale autour d’un petit-déjeuner par exemple.

Sortez du bureau ! Un peu d’air frais ou un contexte extérieur est le meilleur moyen de stimuler la créativité.

Fixez des objectifs simples

Il est important de savoir où vous voulez aller et de définir les objectifs de la session.

Ceci dans le but de structurer la réflexion et la génération d’idées.

Ces objectifs sont une priorité pour celui qui animera la séance d’Idéation. Il n’est pas impératif de tous les dévoiler aux participants, au risque de limiter la spontanéité et la créativité recherchées.

Exigez de vous-même une compréhension très claire du problème dans son contexte en définissant précisément ces points :

L’avancement de votre projet (stade).

Les problèmes rencontrés et ce qui a déjà été essayé (contexte).

L’objectif final (but).

Vous pouvez alors appliquer une sélection des exercices suivants, quel que soit le stade d’avancement de votre projet et en choisissant les méthodes qui vous semblent les plus adaptées !

9 méthodes d’Idéation incontournables pour stimuler votre créativité :

Nous avons sélectionné ces neuf méthodes d’Idéation car elles ont fait leurs preuves lors de nos différents ateliers de co-création.

La liste peut paraître un peu longue, mais nous pensons que chaque méthode peut correspondre aux besoins des différentes entreprises.

Prenez le temps de découvrir et assimiler chaque méthode, et sélectionnez les exercices qui sauront résoudre les problèmes rencontrés selon le stade d’avancement de votre projet.

Nous avons classé ces différents exercices en trois parties :

La production d’idées

Vous trouverez dans cette partie les méthodes les plus adaptées en début de projet. Ou comment ne pas perdre trop de temps en stimulant la créativité de chaque collaborateur dès le début du projet.

Résoudre des problèmes

Ici, les exercices présentés sont plus adaptés à un stade avancé d’un projet, face à un blocage ou problème récurrent par exemple.

Apporter des améliorations

À un stade avancé de votre projet ou produit, vous serez sûrement amené à vouloir l’améliorer ou lui donner de nouvelles fonctions.

Néanmoins, l’Idéation est un processus utilisant des méthodes itératives et réutilisables. Ainsi chaque exercice peut-être utilisé en début ou en cours de projet : ne vous formalisez pas, ce serait contraire à la libération de votre créativité.

LA PRODUCTION D’IDÉES

1 – ZERO DRAFT

Cette technique d’idéation aide à définir les premières étapes d’un nouveau projet à partir d’une réflexion que l’on pose sur papier. C’est aussi un excellent exercice de chauffe pour l’équipe afin de libérer son imagination.

À partir du thème général de votre projet :

Notez tout ce que vous connaissez actuellement sur le sujet.

Écrivez ensuite ce que vous aimeriez savoir sur le sujet que vous ne connaissez pas déjà.

Réfléchissez à la raison pour laquelle ce sujet est important.

Ajoutez n’importe quelle idée traversant votre imagination, c’est l’occasion de faire connaître à votre équipe ce qui vous passe par la tête !

Cette méthode qui consiste avant tout à mettre sur papier tout ce qui traverse votre esprit peut paraître désordonnée et sans objectif précis, alors ne vous inquiétez pas !

Le but de cet exercice est de passer le cap du blocage qui empoisonne les créatifs en début de projet, il est d’ailleurs utilisé par les écrivains pour vaincre le fameux syndrome de la page blanche.

2 – BRAINWRITING

Dans cet exercice, chaque participant inscrit sur une feuille quelques idées autour de votre projet, puis la fait passer à son voisin.

Chacun peut lire -en silence- les idées déjà inscrites pour s’en inspirer ou les retravailler en rédigeant à nouveau ses propres idées sur la feuille.

Le processus se répète jusqu’à ce que tout le monde ait pu ajouter ses idées sur chaque page, qui peuvent maintenant être réunies afin d’en discuter de vive voix.

La technique de Brainwriting la plus répandue est celle du “6-3-5” : 6 personnes rédigent sur chaque feuille 3 idées en 5 minutes.

Cette méthode permet de générer 108 idées en seulement 30 minutes !

3 – CONNEXIONS FORCÉES

Ce nouvel exercice très ludique consiste à réunir des idées correspondant à des intérêts et besoins différents dans le but de former un nouveau concept.

De nombreux produits courants illustrent parfaitement ce concept, comme le canapé-lit ou le couteau suisse.

Pour mettre en place cet exercice lors de votre prochaine réunion, disposez devant vous des illustrations d’objets, et demandez à vos collaborateurs d’en choisir deux ou plus, à l’instinct ou au hasard. Ils devront explorer les différentes façons dont ils peuvent être connectés dans un seul et même concept !

Cette technique qui peut donner des résultats rapides est avant tout un excellent moyen de stimuler la créativité de votre équipe.

4 – L’ESQUISSE

La pensée visuelle aide au développement d’idées que l’écriture et les discussions pourraient laisser au placard.

Cet exercice, qui n’est pas sans rappeler celui du BrainWriting, consiste à établir des connexions à partir d’idées émises par chaque collaborateur, et ne nécessite en aucun cas d’être un expert en arts plastiques !

Chaque membre va dessiner une image en relation avec le thème global du projet ou sur un axe de réflexion à approfondir. Chaque esquisse est ensuite passée au collaborateur suivant qui ajoutera son propre dessin sur la même feuille. L’opération se répète jusqu’à ce que chacun ait pu esquisser ses idées sur chaque morceau de papier. Les images finales peuvent enfin être examinées et faire l’objet de discussions qui vous permettront d’établir de nouvelles connexions que chaque membre n’aurait pas repérées de manière individuelle.

RÉSOUDRE DES PROBLÈMES

5 – LES CHAPEAUX DE LA CRÉATIVITÉ

Cet exercice prend la forme d’un mini jeu de rôle. Cette méthode de management personnelle ou de groupe a été développée par Edward De Bono, psychologue et spécialiste en sciences cognitives.

En travail de groupe, chaque membre de l’équipe “s’équipe” d’un chapeau de la même couleur, chaque couleur correspondant à un rôle, un domaine de pensée : Pour chaque couleur (rôle) endossée, abordez les problématiques de votre projet en laissant aller chaque collaborateur à ses nouvelles idées selon le rôle endossé ! Chaque rôle doit vous permettre d’éviter la censure d’idées nouvelles, inhabituelles et même dérangeantes, et ainsi ouvrir la discussion à de nouvelles perspectives en vous incitant à considérer votre projet sous des angles inédits.

OPTION : Vous n’avez pas de chapeaux ? Faites l’exercice avec l’accessoire de votre choix : certains aiment le réaliser avec des lunettes, des foulards, etc…

6 – L’APPEL À UN HÉROS

Voici un nouvel exercice amusant dans lequel de petits groupes vont imaginer comment pourrait être résolu leur problème, s’il était confié à un personnage connu, fictif ou bien réel.

Quels tests inattendus Dr House aurait-il demandé à ses équipes pour diagnostiquer la cause de votre problème ?

Quelle idée révolutionnaire pourrait avoir Steve Jobs pour épater le monde entier lors de l’annonce de votre produit ?

Quelle technique controversée serait utilisée par Tony Stark / Iron Man pour rendre votre produit indestructible ?

Le but est de choisir une personnalité ou super-héros qui a, selon vous, les qualités requises pour aider au développement de votre projet selon vos idées, ou au contraire un personnage moins conventionnel, qui pourrait proposer des solutions que vous n’oseriez même pas imaginer.

7 – STORYBOARDING

Le Storyboarding est une technique d’idéation non linéaire qui permet d’organiser plus tard les idées générées par votre équipe.

C’est un bon moyen de résoudre les différents problèmes rencontrés car vous pourrez ajouter/modifier/supprimer les différentes idées à tout moment de votre projet.

Utilisez le Storyboard quand vous souhaitez classer et séquencer des idées ultérieurement et quand vous n’êtes pas sûr de savoir comment structurer les choses dès le début.

Assurez-vous d’apporter le matériel nécessaire au Storyboarding : des post-its, des feutres de couleur foncée de préférence, et un tableau/support pour pouvoir disposer toutes vos idées.

Définissez un objectif à cette réunion et présentez-là comme une méthode d’Idéation permettant à l’équipe de grouper puis séquencer les idées à un moment ultérieur.

Au fur et à mesure que le groupe réfléchit, notez chaque idée sur un post-it et disposez-les au hasard sur votre tableau.

Demandez à chaque participant de vous aider à les classer de manière logique, de sorte que cela raconte une histoire et corresponde à l’objectif défini ou à l’ordre du jour.

Lorsque l’équipe est d’accord sur une structure, numérotez chacune des idées selon l’ordre défini.

Il est conseillé de laisser le Storyboard affiché sur le tableau et de s’en servir comme d’un rappel visuel. Modifiez-le quand c’est nécessaire.

OPTION : Si votre Storyboard nécessite plus de détails, vous pouvez utiliser cette même méthode pour chaque idée/sous-idée.

APPORTER DES AMÉLIORATIONS

8 – LE SOUHAIT

La méthode du souhait permet de déclencher un nouveau départ sur un projet ou produit.

Elle doit encourager votre équipe à libérer toute son imagination : on part du principe que tout est possible.

C’est le moment de se lâcher ! Demandez à chaque collaborateur d’imaginer les solutions les plus extrêmes, les plus difficiles à réaliser pour résoudre un problème en lien avec votre projet. Faites une sélection des souhaits émis, et examinez-les, discutez de vos idées plus en détail, avec pour objectif de déclencher de nouveaux concepts plus réalistes afin de les poursuivre !

Qu’est ce qui rend ce souhait impossible à réaliser ?

Comment pourrait-on le réduire, le simplifier ?

Quelles sont les caractéristiques de ce souhait que nous pourrions intégrer avec une approche différente ?

Vous serez surpris de voir les solutions que vous pourrez appliquer à partir des souhaits les plus improbables et irréalisables de vos collaborateurs !

9 – S.C.A.M.P.E.R

Derrière ce nom peu sexy se cache une technique permettant d’examiner sous des angles différents vos idées.

Un excellent moyen de doper votre créativité et d’apporter des modifications et améliorations à votre produit, etc…

Définissez dans un premier temps un objectif à atteindre : quelle est l’idée, le sujet ou problème auquel vous voulez réfléchir ? Formulez clairement le but de votre réflexion : Comment pourrait-on améliorer cette idée ? Comment pourrait-on résoudre ce problème ? Comment pourrait-on améliorer une fonctionnalité ? Pour chaque lettre de l’acronyme, répondez à la question posée concernant votre projet : S pour Substituer : Qu’est-ce qui pourrait être remplacé ?

C pour Combiner : Que pourrions-nous combiner ou fusionner pour multiplier ses usages ?

A pour Adapter : Quels changements pourrait-on réaliser pour l’adapter à un autre contexte ?

M pour Modifier : Que pourrions-nous modifier pour l’améliorer ?

P pour Proposer : Quel(s) autre(s) usage(s) pourrait-il proposer ?

E pour Éliminer : Qu’est ce qui pourrait être retiré pour le simplifier ?

R pour Réorganiser : Comment le réorganiser afin de le rendre plus efficace ?

Grâce à cette technique de pensée créative, vous trouverez de nouvelles idées et des manières différentes de les utiliser tout en sortant de votre zone de confort.

Aller plus loin avec l’Idéation

Vous connaissez désormais quelques techniques d’ idéation que vous pourrez utiliser comme bon vous semble selon l’avancement de votre projet ou l’obstacle vous empêchant de progresser comme vous le souhaiteriez.

Afin de vous aider à intégrer efficacement ces exercices au sein de votre projet, voici quelques points à ne pas négliger :

Allez plus loin en vous formant au Design Thinking avec KLAP 👉 DÉCOUVRIR LA FORMATION

Les bénéfices

Réaliser ces différentes méthodes et exercices d’Idéation est un outil puissant pour repousser les limites de la créativité de votre équipe !

Voici les bénéfices ressentis après une séance d’Idéation :

Identifier et maximiser les points forts de votre projet.

Augmenter l’implication et la performance de vos collaborateurs.

Proposer une approche pédagogique et ludique.

Améliorer la communication dans l’équipe.

Adopter de nouveaux outils de travail collaboratifs.

Organisez plusieurs petites séances d’ Idéation plutôt que d’en réaliser une seule dans la même journée.

Face à la pression de la hiérarchie ou au manque de temps, il est recommandé de fractionner vos sessions d’Idéation.

Cela vous permettra également de refaire certains exercices ayant été très efficaces avec d’autres objectifs. Voire même de les adapter ou combiner.

Les notes

Il est important de conserver et de laisser à disposition de chaque collaborateur ayant participé à la réunion les nouvelles idées générées et retenues.

Ces notes sont indispensables : elles serviront de rappel de tout ce qui a été dit et permettront de mieux préparer les séances suivantes.

Privilégiez un compte-rendu synthétique et visuel : thèmes abordés, schémas et photos prises lors de la réunion.

Des post-its rappelant les points et mots-clés de la réunion permettront de réfléchir quotidiennement aux thèmes qui ont été travaillés et de se projeter dans la suite du processus.

What else ?

Vous avez terminé la phase d’Idéation. Et maintenant ?

Vous allez entrer en phase de conception, production, analyse et tests, etc…

Ces différentes étapes successives s’inscrivent dans un cycle, un processus répétitif.